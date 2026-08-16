В номера подселился инвестор

Подконтрольная «Союз Маринс Групп» сеть Marins Hotels выкупила четырехзвездную гостиницу «Амбассадор» в Санкт-Петербурге. Отель на 251 номер мог обойтись новому владельцу в 3 млрд руб. Теперь объект, вероятно, ждет ребрендинг и меры, направленные на повышение доходности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гостиница «Амбассадор» в Санкт-Петербурге

Фото: Амбассадор Гостиница «Амбассадор» в Санкт-Петербурге

Фото: Амбассадор

АО «Интеринвест М» под руководством управляющего гостиничной сетью Marins Hotels Павла Князева 11 августа получило 100% в ООО «РК 5–7», следует из СПАРК. На балансе последней, по данным реестра средств размещения, гостиница «Амбассадор» на 251 номер (17,2 тыс. кв. м) на улице Римского-Корсакова в Адмиралтейском районе Петербурга. В Marins Hotels и «Союз Маринс Групп», куда входит оператор, “Ъ” не ответили.

До перехода прав собственниками ООО «РК 5–7» в равных долях выступали соучредители компании «Петербургские отели» Бексолт Давлатов и Виктор Прокопцов. Связаться с предпринимателями “Ъ” не удалось.

«Союз Маринс Групп» создана Александром Куликовым, погибшим в 2016 году. Сейчас ее конечные бенефициары не раскрываются. Компания занимается производством фильмов, в числе ее проектов — сериал «Морпехи» и фильм «Вий», а также управляет коммерческой недвижимостью, например бизнес-центром «Нагатинский» (70 тыс. кв. м) в Москве. Гостиничный бизнес — отдельное направление. Сейчас в портфеле Marins Hotels 12 отелей в городах России, в том числе в Москве. Согласно СПАРК, в 2025 году выручка ООО УК «Союз Маринс Групп» выросла на 19%, до 841,5 млн руб., чистая прибыль составила 10,8 млн руб.

Отель «Амбассадор» относится к категории «четыре звезды». Объект продавался семь лет, продавец запрашивал 3,8 млрд руб., знает управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. Именно высокие ценовые ожидания, по мнению руководителя проектов департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергея Дуванова, затянули процесс поиска покупателя. Он сомневается, что рыночная стоимость актива превышает 2–3 млрд руб. Господин Ивашкевич предлагает ориентироваться на 3,1–3,2 млрд руб.

Господин Дуванов говорит, что среднегодовая загрузка «Амбассадора» сейчас находится в диапазоне 60–80%. Это нормальный показатель для гостиницы такого класса, считает он. Директор департамента инвестиций и рынков капитала Bright Rich | CORFAC International Екатерина Андреева не исключает, что доходность «Амбассадора» можно увеличить за счет повышения операционной эффективности. Прежние собственники, по ее мнению, могли продать объект, рассчитывая сконцентрироваться на другом бизнесе.

Сергей Дуванов считает возможным сценарием ребрендинг и включение «Амбассадора» в сеть Marins Hotels. Название может быть сохранено с добавлением бренда сети, либо изменения могут быть ограничены обновлением логотипа и визуального кода, рассуждает он.

В целом инвесторы стали осторожнее относиться к инвестициям в гостиничный сегмент из-за длительных сроков окупаемости, высокой стоимости заемного финансирования и охлаждения экономики, говорит Екатерина Андреева. По данным NF Group, в январе—июне 2026 года средний уровень загрузки отелей в Петербурге снизился на 2,4 процентного пункта, до 60%. Средний тариф показал сдержанный рост — только на 2% за год, до 10,6 тыс. руб. в сутки.

Дарья Андрианова