Организаторы ожидают более 90 тыс. гостей на фестивале «Красная строка»

В этом году организаторы международного книжного фестиваля «Красная строка», который состоится с 21 по 23 августа, ожидают более 90 тыс. гостей из пяти регионов России, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. В программе фестиваля: пять лекториев, две сцены, зона мастер-классов и традиционная книжная ярмарка с участием более 160 издательств. Сам фестиваль пройдет на Октябрьской площади вместо Исторического сквера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Как уточнили в департаменте информационной политики региона, в каждом лектории — свое настроение. На «Ветре» планируется обсуждение художественной литературы, новых книг в жанре и творчества писателей. В программе будут презентации книг, дискуссии. Лекторий завершит гастрокритик Яков Можаев. На другой площадке — «Разум когда-нибудь победит» — дискуссии и программы выступлений будут строиться вокруг истории, популярной культуры, славянской мифологии, комиксов и свердловского рока.

Фестиваль «Красная строка» проходит в Екатеринбурге с 2023 года. За это время фестиваль собрал более 147 тыс. человек, книги представили около 500 издательств, на мероприятиях выступило порядка 300 спикеров. В прошлом году Международный книжный фестиваль «Красная строка» посетили более 72 тыс. человек. В программе предстоящего фестиваля запланировано около 180 мероприятий, в том числе лекции, встречи с писателями и презентации книг.

«Тихий разговор» включает практически те же самые темы, что и прошлые площадки, однако она более камерная. Кроме того, на ней проведут букдейтинги — быстрые свидания. Для детей будет работать отдельный лекторий — «Маленькая страна». Среди гостей будут: писатель-фантаст и автор «Тани Гроттер» Дмитрий Емец, Светлана Лаврова, Анастасия Орлова. Последний лекторий — «Отвечаем на письма», где гости расскажут о наследии уральского классика Павла Бажова, а среди развлечений будут летний читальный зал, выставки и экскурсии.

Напомним, в этом году фестиваль будет посвящен теме «Эта музыка будет вечной», отсылающей к юбилею Свердловского рок-клуба. На главной сцене «Прогулки по воде» 23 августа состоится дискуссия «Книга. Рок. Драйв», на которой встретятся Лев Наумов, Александр Пантыкин (лидер «Урфин Джюс»), Владимир Рекшан (основатель «Санкт-Петербург»), Александр Коротич (знаковый художник для свердловского рока), Владимир Шахрин (лидер «Чайф»), Дмитрий Карасюк (музыкальный журналист) и Александр Кушнир (важная фигура в музыкальной индустрии, продюсер, журналист, писатель).

Артем Путилов