Фестиваль «Красная строка» посвятили юбилею Свердловского рок-клуба

Международный книжный фестиваль «Красная строка», который состоится с 21 по 23 августа на Октябрьской площади в Екатеринбурге, будет посвящен теме «Эта музыка будет вечной», отсылающей к юбилею Свердловского рок-клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Свердловский рок-клуб был создан 15 марта 1986 года и просуществовал до 1991 года. В него входили такие группы, как «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Настя», «Агата Кристи», «Урфин Джюс», «Смысловые галлюцинации». В честь 40-летия свердловского рок-клуба в Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока. В течение года в городе проходят тематические концерты, лекции, выставки, экскурсии, квартирники в барах, спектакли.

Как сообщили в пресс-службе фестиваля, рок-музыке будет посвящено несколько мероприятий. Так, 21 августа Ольга Болдырева проведет лекцию «Гимн отверженных: как воспитать героя на панк-роке». На следующий день рок-журналист Александр Кушнир представит книгу «Кинооблучение. Неавторизованная история группы Кино» — об одной из самых известных российских рок-групп и ее влиянии на культуру. В последний день фестиваля лидер группы Billy's Band Билли Новик презентует свою книгу «Сон на краю крыши» и выступит с группой в рамках музыкальной программы.

На главной сцене «Прогулки по воде» 23 августа состоится дискуссия «Книга. Рок. Драйв», на которой встретятся Лев Наумов, Александр Пантыкин, Владимир Рекшан, Александр Коротич, Владимир Шахрин, Дмитрий Карасюк и Александр Кушнир.

Фестиваль «Красная строка» проходит в Екатеринбурге с 2023 года. За это время фестиваль собрал более 147 тыс. человек, книги представили около 500 издательств, на мероприятиях выступило порядка 300 спикеров. В прошлом году Международный книжный фестиваль «Красная строка» посетили более 72 тыс. человек. В программе предстоящего фестиваля запланировано около 180 мероприятий, в том числе лекции, встречи с писателями и презентации книг.

Эмма Ханнанова