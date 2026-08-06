Фестиваль «Красная строка» перенесут на Октябрьскую площадь в Екатеринбурге

Международный книжный фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге на Октябрьской площади вместо Исторического сквера. Решение о переносе площадки принято на совещании по подготовке фестиваля под председательством заместителя губернатора — министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

«При подготовке фестиваля важно сохранить его масштаб, насыщенную программу и комфорт для гостей. Уверена, что новая площадка позволит не только сохранить традиции мероприятия, но и открыть дополнительные возможности для его развития»,— отметила госпожа Савинова.

Международный книжный фестиваль «Красная строка» впервые состоялся в Екатеринбурге в августе 2023 года по инициативе команды фестиваля Ural Music Night во главе с Евгением Горенбургом. Фестиваль ориентирован на продвижение современной русскоязычной прозы, поддержку независимых издательств и уральских авторов. В прошлом году площадки «Красной строки» посетили около 72 тыс. человек, а свою продукцию представили свыше 150 ведущих издательств со всей страны.

Фестиваль пройдет с 21 по 23 августа. Тема фестиваля этого года — «Эта музыка будет вечной». Она посвящена 40-летию Свердловского рок-клуба. Организаторы ожидают более 90 тыс. гостей из пяти регионов России. В программу войдут около 180 мероприятий, на книжной ярмарке свою продукцию представят более 160 издательств.

Гостей ждут встречи с писателями, презентации книг, лекции, мастер-классы, детская программа, театральные постановки и музыкальные события. Среди участников — Катя Качур, Станислав Гридасов, Сергей Шаргунов, Виктор Ремизов, Дмитрий Емец, Марина Степнова, Игорь Евдокимов и другие. На фестивале выступят «Запрещенные барабанщики» и Billy’s Band.

Полина Бабинцева