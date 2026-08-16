Пожар на складе Wildberries в Подольске тушат 56 пожарных

К тушению возгорания на территории логистического комплекса Wildberries в подмосковном Подольске привлекли 56 пожарных и 14 автоцистерн. Об этом рассказал глава городского округа Григорий Артамонов в Telegram.

Пожар на складе WB в индустриальном парке «Коледино» возник после атаки беспилотников. По сведениям муниципальных и региональных властей, на складе заблаговременно провели эвакуацию, поэтому никто из сотрудников не пострадал. В RWB сообщили, что перенаправили заказы на другие объекты. Всего за ночь над Подмосковьем силы ПВО сбили 187 дронов.