Силы ПВО сбили за ночь над Подмосковьем 187 БПЛА

Средства ПВО России уничтожили за ночь 187 беспилотников над Московской областью. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев в Telegram. Губернатор назвал атаку самой массированной за последнее время.

В подмосковном Подольске три человека при атаках получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Там же после ударов дронов начался пожар на складе Wildberries на территории индустриального парка «Коледино». Никто из сотрудников не пострадал, отметил господин Воробьев.

В Домодедове произошел пожар на складе с медикаментами. В Кашире и Воскресенске несколько зданий получили повреждения. Беспилотники сбили над территориями Ступина, Одинцова, Наро-Фоминска, Раменского, Чехова, Коломны и Егорьевска.