Силы ПВО сбили за ночь над Подмосковьем 187 БПЛА
В Подмосковье при атаках БПЛА пострадали три человека
Средства ПВО России уничтожили за ночь 187 беспилотников над Московской областью. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев в Telegram. Губернатор назвал атаку самой массированной за последнее время.
В подмосковном Подольске три человека при атаках получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Там же после ударов дронов начался пожар на складе Wildberries на территории индустриального парка «Коледино». Никто из сотрудников не пострадал, отметил господин Воробьев.
В Домодедове произошел пожар на складе с медикаментами. В Кашире и Воскресенске несколько зданий получили повреждения. Беспилотники сбили над территориями Ступина, Одинцова, Наро-Фоминска, Раменского, Чехова, Коломны и Егорьевска.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее уже сообщал о пострадавших в результате атак БПЛА. Например, 4 августа 2026 года при атаке БПЛА на Московскую область погибли пять человек и шесть получили ранения, а основные последствия были зафиксированы в муниципальном округе Чехов, где в промзоне Новоселок при попадании БПЛА произошло несколько возгораний, в том числе на складе.
За месяц до этого, 20 июля 2026 года, в подмосковном Подольске обломки дронов упали на территории предприятий и в жилых зонах, повредив котельную, частный дом, несколько многоквартирных домов и автомобилей. 18 июля 2026 года в Подмосковье пострадал 61 человек, большинство получили осколочные и минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги или отравились продуктами горения. Тогда же склад Wildberries в Электростали подвергся атаке, в результате чего один человек погиб.
В ночь на 18 июля 2026 года в результате атаки беспилотников в Подмосковье 26 человек пострадали, из них 24 человека получили ранения на территории склада Wildberries в Электростали. За несколько дней до этого, 13 июля 2026 года, три человека погибли и пять получили ранения при атаке БПЛА на Подмосковье, где был сбит и подавлен 81 беспилотник. В поселке Пионерский в Истре при падении беспилотника погибли три человека, еще трое были ранены, а в пяти частных домах начались пожары.