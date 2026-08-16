Власти Иркутской области ищут подрядчика на ремонт дороги за 800,4 млн рублей

ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» объявило тендер на ремонт 10-километрового участка трассы Иркутск — Оса — Усть-Уда. Начальная (максимальная) цена контракта — 800,4 млн руб. Ремонт дороги будет профинансирован из регионального бюджета. Условия конкурса размещены на портале ЕИС «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Согласно конкурсной документации, заявленный к ремонту участок расположен в Иркутском районе между поселком Усть-Балей и деревней Зорино-Быково. Ширина двухполосной дороги III категории составляет семь метров. Прогнозируемая интенсивность движения транспортного потока по полосе — 2,5—5 тыс. автомобилей в сутки. Работы должны быть завершены к 30 октября 2027 года. Гарантийный срок покрытия дорожной одежды установлен в шесть лет.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 2 сентября. Победителя определят 4 сентября.

Михаил Кичанов