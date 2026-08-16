Аэропорты Москвы вернулись к работе после массированной атаки дронов

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский, которые были закрыты во время ночной массированной атаки на Москву, возобновили свою работу. Об этом сообщила Росавиация. Аэропорты не работали почти четыре часа. Часть рейсов отправили на посадку в другие города.

С вечера в сторону Москвы летели 600 беспилотников, сообщил сегодня утром мэр города Сергей Собянин. По его словам, при ударах в Москве в районе МКАД пострадали трое, им оказывают помощь. О других последствиях не сообщалось.