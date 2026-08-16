Во Внуково из-за временных ограничений не приземлились пять самолетов

Столичный аэропорт Внуково перенаправил пять входящих рейсов на запасные аэродромы из-за введенных мер по обеспечению безопасности полетов. Как уточнили ТАСС в справочной службе воздушной гавани, рейсы из Антальи, Бодрума, Тбилиси, Сочи и Нахичевани отправили на посадку в Минск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Уфу, а также в московский аэропорт Шереметьево.

Причиной сбоя в расписании стали временные ограничения на вылет и прием воздушных судов, затронувшие сразу три аэропорта Москвы: Внуково, Домодедово и Жуковский. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что рядом с городом сбили 65 БПЛА.

В самом Внуково наземные службы и обслуживающий персонал переведены на усиленный режим работы, заявила пресс-служба аэропорта.