На юге Республики Алтай зафиксированы подземные толчки

Сегодня, 16 июля, в 08:49 в 13 километрах северо-западнее села Курай зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 3,2, сообщило МЧС по Республике Алтай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В радиус сейсмической активности попали пять населенных пунктов Улаганского и Кош-Агачского районов: Акташ, Чибит, Бельтир, Курай, Чаган-Узун. Жалоб от населения не поступало, отметили в спасательном ведомстве.

Последний раз сейсмособытие на территории Республики Алтай было зарегистрировано 21 июля. В зону землетрясения тогда попали девять населенных пунктов Онгудайского, Шебалинского и Чемальского районов.

Михаил Кичанов