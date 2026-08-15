WSJ: страны Персидского залива недовольны подходом Трампа к конфликту с Ираном

Правительства Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта и Бахрейна выражают недовольство в связи с подходом президента США Дональда Трампа к урегулированию конфликта с Ираном. Некоторые страны поставили под сомнение целесообразность размещения американских военных баз на своей территории, утверждают источники The Wall Street Journal.

По словам собеседников издания, больше всего страны в регионе озабочены неспособностью американского президента обеспечить переговорный процесс. Они описывают политику господина Трампа как «непоследовательную и непредсказуемую». Опрошенный WSJ западный дипломат добавил, что страны региона и до начала боевых действий в Иране не приветствовали размещение американских военных на Ближнем Востоке и воспринимали это как необходимое зло. После начала операции страны Персидского залива и вовсе засомневались в том, что это необходимо.

Кроме того, как пишет издание, указанные страны изменили свое отношение к этому конфликту. Если, например, Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн, вначале рассчитывали извлечь выгоду из потенциальной победы над Тегераном, то вскоре поняли, что Иран «не только не падет, но и не откроет Ормузский пролив».

Несмотря на недовольство, страны Персидского залива не смогут быстро разорвать отношения с Вашингтоном в сфере безопасности. Собеседник WSJ объяснил, что сейчас у региона нет альтернативных союзников.

Сейчас США и Иран снова ведут переговоры о мирном урегулировании. Изначальное соглашение было сорвано из-за ударов по коммерческим судам в Ормузском проливе, в которых Вашингтон обвинил Тегеран. Новое соглашение должно предусматривать возобновление судоходства в Ормузском проливе и договоренности по ядерной программе Тегерана. Белый дом заявляет о достижении определенного прогресса в переговорах. Иран в то же время говорит, что никаких обсуждений с США напрямую не ведет.