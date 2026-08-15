WSJ: страны Персидского залива недовольны подходом Трампа к конфликту с Ираном
Правительства Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта и Бахрейна выражают недовольство в связи с подходом президента США Дональда Трампа к урегулированию конфликта с Ираном. Некоторые страны поставили под сомнение целесообразность размещения американских военных баз на своей территории, утверждают источники The Wall Street Journal.
По словам собеседников издания, больше всего страны в регионе озабочены неспособностью американского президента обеспечить переговорный процесс. Они описывают политику господина Трампа как «непоследовательную и непредсказуемую». Опрошенный WSJ западный дипломат добавил, что страны региона и до начала боевых действий в Иране не приветствовали размещение американских военных на Ближнем Востоке и воспринимали это как необходимое зло. После начала операции страны Персидского залива и вовсе засомневались в том, что это необходимо.
Кроме того, как пишет издание, указанные страны изменили свое отношение к этому конфликту. Если, например, Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн, вначале рассчитывали извлечь выгоду из потенциальной победы над Тегераном, то вскоре поняли, что Иран «не только не падет, но и не откроет Ормузский пролив».
Несмотря на недовольство, страны Персидского залива не смогут быстро разорвать отношения с Вашингтоном в сфере безопасности. Собеседник WSJ объяснил, что сейчас у региона нет альтернативных союзников.
Сейчас США и Иран снова ведут переговоры о мирном урегулировании. Изначальное соглашение было сорвано из-за ударов по коммерческим судам в Ормузском проливе, в которых Вашингтон обвинил Тегеран. Новое соглашение должно предусматривать возобновление судоходства в Ормузском проливе и договоренности по ядерной программе Тегерана. Белый дом заявляет о достижении определенного прогресса в переговорах. Иран в то же время говорит, что никаких обсуждений с США напрямую не ведет.
Власти Саудовской Аравии, Катара и Омана убедили Дональда Трампа отказаться от нападения на Иран в январе 2026 года, опасаясь серьезных последствий в регионе и потрясений на нефтяных рынках. Они заявили США, что атака приведет к серьезным ответным ударам в регионе и навредит американской экономике. Тем не менее, другие страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, призывали США продолжать военные операции против Ирана в марте 2026 года, пока режим не потерпит окончательное поражение, и даже настаивали на наземных операциях в августе 2026 года.
Страны Персидского залива намерены обсудить с США статус и функционал американских военных баз на их территории после завершения конфликта между США, Израилем и Ираном. Эти страны сомневаются в необходимости размещения американских военных объектов, если они не гарантируют защиту, особенно после ударов Ирана по государствам региона. США рассматривали возможность нанесения ограниченных военных ударов по Ирану в апреле 2026 года и возобновления полномасштабной бомбардировочной кампании, однако советники Трампа призывали его как можно скорее выйти из конфликта с Ираном.