МИД Ирана: Тегеран прорабатывает новый формат связи с США

Иран сейчас не ведет переговоров с США, и решение о возобновлении диалога пока не принято, сказал министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи. Он добавил, что страны-посредники — Катар и Пакистан — находятся на связи с Ираном и обмениваются сообщениями, но заявил, что это не является переговорами.

Прежние каналы связи с США больше не эффективны, отметил господин Арагчи. Он добавил, что необходимо определить новый маршрут диалога. «В настоящее время мы разрабатываем временный канал, который на более позднем этапе будет преобразован в постоянный»,— сказал глава иранского МИД. Его слова передает ISNA.

Ранее, 8 августа, вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил об «определенном прогрессе» в переговорах по урегулированию конфликта с Тегераном. Однако в тот же день иранская сторона выдвинула Вашингтону условия для возобновления судоходства в Ормузском проливе. Тегеран потребовал прекращения военных действий и угроз в адрес Ирана и его союзников, снятия морской блокады и санкций, разморозки своих активов, а также полной компенсации ущерба, причиненного республике за время войны.