Вэнс заявил о прогрессе в переговорах США с Ираном
Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о достижении определенного прогресса в переговорах с Ираном за последние несколько дней. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Фото: Alex Brandon / AP
По словам господина Вэнса, Тегеран проявляет заинтересованность в завершении затянувшегося конфликта, однако пока остается неясным, сможет ли политическая система Ирана предоставить те уступки, которые бы устроили Вашингтон.
«Вопрос в том, способна ли их система дать то, что необходимо, чтобы мы были довольны, чтобы мы почувствовали, что получили от этого конкретного противостояния то, что нам нужно. Это ещё предстоит выяснить, но я действительно думаю, что за последние несколько дней мы добились некоторого прогресса»,— подчеркнул вице-президент.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил об отмене новой серии военных ударов по Ирану в связи с возможностью заключения соглашения, которое предусматривает возобновление судоходства в Ормузском проливе и договоренности по ядерной программе Тегерана.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил 9 июня 2026 года, что Вашингтон продолжит добиваться сделки с Тегераном вне зависимости от позиции Израиля, так как считает это отвечающим интересам США. Еще 29 мая 2026 года Джей Ди Вэнс утверждал, что США и Иран близки к заключению соглашения, но не исключал, что процесс может затянуться на месяцы.
Вэнс 14 апреля 2026 года подчеркнул, что ход переговоров между Вашингтоном и Тегераном зависит от открытия Ормузского пролива, а США настаивают на вывозе всех запасов обогащенного урана из Ирана под контроль США. В тот же день он заявил, что Соединенные Штаты достигли всех своих целей в Иране и могут переходить к завершению конфликта, предпочитая успешные переговоры.