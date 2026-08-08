Вэнс заявил о прогрессе в переговорах США с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о достижении определенного прогресса в переговорах с Ираном за последние несколько дней. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Alex Brandon / AP Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Alex Brandon / AP

По словам господина Вэнса, Тегеран проявляет заинтересованность в завершении затянувшегося конфликта, однако пока остается неясным, сможет ли политическая система Ирана предоставить те уступки, которые бы устроили Вашингтон.

«Вопрос в том, способна ли их система дать то, что необходимо, чтобы мы были довольны, чтобы мы почувствовали, что получили от этого конкретного противостояния то, что нам нужно. Это ещё предстоит выяснить, но я действительно думаю, что за последние несколько дней мы добились некоторого прогресса»,— подчеркнул вице-президент.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об отмене новой серии военных ударов по Ирану в связи с возможностью заключения соглашения, которое предусматривает возобновление судоходства в Ормузском проливе и договоренности по ядерной программе Тегерана.