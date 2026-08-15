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Абитуриенты подали 157 тыс. заявлений в уральские колледжи и техникумы

По итогам приемной кампании в уральские колледжи и техникумы зафиксирован новый рекорд — абитуриенты подали 157 тыс. заявлений на поступление, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих соцсетях. По его словам, этот показатель на 16 тыс. больше, чем в прошлом году.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Чаще всего молодежь выбирала Екатеринбургский экономико-технологический колледж, Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства, Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций», — пояснил глава региона.

Отметим, что в Уральский федеральный университет (УрФУ), по информации на 15 июля, в рамках приемной кампании поступило более 36 тыс. заявлений. Кроме того, по отдельной квоте заявления на поступление подали 616 человек — это участники боевых действий (СВО, чеченский и другие военные конфликты) и дети бойцов.

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