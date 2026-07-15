Абитуриенты подали в УрФУ более 36 тысяч заявлений
В Уральский федеральный университет (УрФУ), по информации на 15 июля, в рамках приемной кампании поступило более 36 тыс. заявлений. Это на 4 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Лидером по числу заявлений стал Институт радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РТФ). На программу «Информатика и вычислительная техника» подано более 3 тыс. заявлений, на «Безопасность компьютерных систем» и «Программную инженерию» — около 2,8 тыс. на каждую. Высокий спрос также сохраняется на направление «Строительство» в Институте строительства и архитектуры УрФУ.
Конкурс на бюджетные места в некоторых направлениях достиг рекордно высоких значений. В сегменте социо-гуманитарных и экономических наук лидируют Институт экономики и управления и Уральский гуманитарный институт УрФУ. Абсолютным лидером стала программа «Перевод и межкультурная коммуникация» Уральского гуманитарного института: на 7 бюджетных мест претендуют 1557 человек, что составляет на данный момент 222 абитуриента на одно место.
В число наиболее востребованных также вошли программы «Лингвистика для профессиональных коммуникаций», «Переводоведение», «Мировая экономика и международный бизнес». «Высокий спрос на эти программы обусловлен ограниченным количеством бюджетных мест при их значительной популярности»,— отметили в вузе.
Среди технических и естественно-научных специальностей наибольший интерес у абитуриентов вызывают высокотехнологичные программы Института естественных наук и математики.
В 2026 году для целевого набора в УрФУ выделено 749 мест. Все они закреплены за конкретными заказчиками, среди которых Белоярская АЭС, Министерство промышленности и науки Свердловской области, региональный Минстрой. На эти места уже поступило 875 заявлений.
Самым востребованным направлением среди целевиков стало «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Также абитуриенты активно выбирают строительство, государственное управление, проектирование и эксплуатацию атомных станций.
Приемная кампания в УрФУ продолжается.
Ранее сообщалось, что Свердловская область заняла четвертое место среди регионов России по числу заявлений, поданных в учреждения среднего профессионального образования. Всего абитуриенты направили в колледжи и техникумы Среднего Урала 49,8 тыс. заявлений.