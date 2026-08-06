616 участников боевых действий и их детей подали заявления на поступление в УрФУ

В Уральский федеральный университет им. первого президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) в этом году по отдельной квоте заявления на поступление подали 616 человек — это участники боевых действий (СВО, чеченский и другие военные конфликты) и дети бойцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Как отметил на пресс-конференции ректор УрФУ Илья Обабков, подводя итоги приемной кампании, в этом году в вузе фиксируется значительный прирост заявлений от абитуриентов по квотам. Так, по отдельной квоте рост составил 70%, по особой квоте (дети-сироты, инвалиды и другие категории граждан) — +28%, всего по данной квоте поступают 244 человека.

По целевой квоте поступают 494 человека (+22%). По словам Ильи Обабкова, лидируют в этой категории предприятия Минпромторга, и количество предприятий-заказчиков расширяется с каждым годом. «В этом году к нам подано 51,5 тыс. заявлений, что на 18% больше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, вуз установил новый рекорд по целевой, отдельной и особой квотам, показав везде рост»,— рассказал господин Обабков.

По словам Ильи Обабкова, в этом году «взрывной рост» заявлений в аспирантуру — показатель вырос на 58% по сравнению с прошлым годом.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», в 2026 году для целевого набора в УрФУ выделено 749 мест. Все они закреплены за конкретными заказчиками, среди которых Белоярская АЭС, Министерство промышленности и науки Свердловской области, региональный Минстрой.

Мария Игнатова