Власти заявили о планах построить Южный обход Тюмени за три года

Компания «Автодор» построит за три года Южный обход Тюмени, который свяжет четыре федеральные дороги на Екатеринбург, Курган, Омск и Тобольск, рассказал губернатор Александр Моор на пресс-конференции. По его словам, власти намерены разыграть контракт уже в этом году. «Идут последние документальные вещи»,— добавил господин Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По словам губернатора, дороги в южной части Тюмени испытывают колоссальную нагрузку. «При расчетной величине 15 тыс. автомобилей в обычные дни едет 60 тыс., а в пиковые дни эта нагрузка может быть еще больше. Это приводит к пробкам, к заторам, но самое главное — к ускоренному и повышенному износу дорожного покрытия, его нужно чаще менять и ремонтировать»,— пояснил он.

Александр Моор подчеркнул, что Южный обход также сделает более комфортным передвижение в местах активной застройки в Тюмени и Тюменского округа и вовлечет в экономический оборот земельные участки, которые будут расположены возле него. «Именно там и расположен индустриальный промышленный парк "Московский", где и будет строиться один из его резидентов — компания Wildberries. Будет очень удобный съезд, как раз выезд и на Московский тракт, дорога на Екатеринбург, и выезд на Южный обход»,— добавил глава региона.

Ранее, в 2024 году, власти сообщали о планах запустить движение по Южному обходу после 2028 года. Финансирование возведения было запланировано на 2026-2027 годы, стоимость реализации проекта оценивалась в 20 млрд руб. В том же году Александр Моор отмечал, что власти уже имеют 4 млрд руб. для начала работ.

Василий Алексеев