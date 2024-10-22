Завершить разработку проекта Южного обхода Тюмени планируют в 2025 году

Завершить разработку проектной документации Южного обхода Тюмени планируют в 2025 году. После этого будет назначена и проведена экспертиза, а затем начнется реализация проекта. Об этом во время прямой линии рассказал губернатор Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Сейчас мы с федеральными коллегами активно обсуждаем этот проект, параллельно занимаемся подготовкой земельных участков. Уже есть первые 4 млрд руб. для начала реализации, далее структура финансирования будет обсуждаться»,— рассказал господин Моор.

По словам губернатора, строительство Южного обхода позволит разгрузить объездную дорогу: весь транзитный транспорт сможет объехать Тюмень, а жители Тюменской агломерации будут иметь больше вариантов для проезда в город. Александр Моор отметил, что реализация проекта не будет осложнена переносом сложных коммуникаций.

В начале этого года стало известно, что Южный обход планируют запустить после 2028 года. Финансирование возведения запланировано на 2026-2027 годы. Объездная дорога продолжит скоростную федеральную трассу Екатеринбург — Тюмень. Стоимость возведения оценивается в 20 млрд руб.

Полина Хабарова