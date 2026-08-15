Тюменские власти заявили о лучших результатах ЕГЭ после изменения системы оценок

Школьники Тюменской области получили по итогам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) «лучшие результаты за всю историю» после введения в образовательных организациях средневзвешенной системы оценивания, заявил губернатор Александр Моор на пресс-конференции. По его словам, власти зафиксировали рекордное для региона число стобалльников и двухсотбалльников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Это говорит о том, что система образования в Тюменской области дает хорошее образование и средневзвешенная оценка — лишь элемент этой системы, которая позволяет детям лучше готовиться к основному государственному экзамену (ОГЭ), ЕГЭ и иметь больше возможностей выбора в своей дальнейшей образовательной траектории»,— отметил господин Моор.

Средневзвешенная система оценивания была введена в школах Тюменской области в сентябре 2025 года для «повышения объективности оценивания результатов обучения». Контрольные, зачеты и проекты имеют больший коэффициент, чем устные ответы или домашние задания. Чтобы определить средневзвешенную оценку, необходимо умножить каждую отметку на ее коэффициент, сложить результаты и разделить получавшиеся число на сумму задействованных коэффициентов.

Губернатор заверил, что новая система позволяет педагогу, ученику и его родителю объективно оценить уровень успеваемости, усвоение материала и выявить пробелы в знаниях. «Мы все знаем, как только ты запустил какую-то тему, то все, это будет твоим узким местом, и не дай Бог билет попадется или вопрос по этой теме. Практика показывает, что при ответственном отношении это позволяет ребенку выравнивать свои знания»,— пояснил он.

В год изменения системы оценивания в Тюменской области не все родители и политики поддержали изменения. В октябре 2025 года депутат Тюменской областной думы от КПРФ Регина Юхневич заявила, что новый метод подсчета успеваемости негативно отразится на аттестатах выпускников школ, что усложнит зачисление в колледжи и техникумы, а в Тюменской городской думе представители от оппозиции призвали руководство школ наладить «полноценный диалог между родительским и педагогическим сообществами». Политики от «Единой России» указали на «стимулирующий характер» нового метода, который должен развить у ребенка самостоятельные навыки и ответственность за свои действия. Высказывания, критикующие систему, они назвали «политически окрашенными».

Василий Алексеев