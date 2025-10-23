В Тюменской гордуме поспорили о системе средневзвешенных оценок

Депутаты тюменской городской думы поспорили о системе средневзвешенных оценок, которая действует в школах города и всего региона с 1 сентября. Тему подняли во время обсуждения вопроса о реализации муниципальной программы по развитию образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Заместитель главы города Павел Креков, отвечая на вопросы депутатов, пояснил, что система подразумевает разный вес оценок в зависимости от задания. «Оценка, которую получает ребенок за домашнее задание, где ему помогает и мама, и папа, и бабушка, и интернет — это одна оценка. Та оценка, когда ребенок выполняет задания самостоятельно во время контрольной работы, опираясь на свои силы, — это другая значимость оценки»,— рассказал господин Креков.

Вице-мэр добавил, что в этой системе оценивания работают в восьми регионах России, до ее массового введения средневзвешенными оценками пользовались в десяти школах города. «Все, уверяю вас, живы и здоровы»,— заметил он. Введение системы Павел Креков объяснил необходимостью введения объективности и даже унификации требований к ученикам. По его словам, динамику использования средневзвешенных оценок и изменения оценок учащихся будут внимательно отслеживать в администрации.

Дмитрий Ошурков (ЛДПР) назвал причиной негативных реакций на нововведения «отсутствие полноценного диалога между родительским и педагогическим сообществами». По его словам, преподавателей необходимо научить применять систему на практике, а правила в школах должны быть понятными и унифицированными.

Фракция ЛДПР не поддержала вопрос о муниципальной программе по развитию образования. Александр Жуков (КПРФ) предложил организовать круглый стол с родительскими группами, которые высказываются о проблемах системы оценивания.

При этом депутат от «Единой России» Георгий Муратов указал на «стимулирующий характер» системы — по мнению депутата, она помогает развивать у ребенка самостоятельные навыки и ответственность за свои действия. Высказывания, критикующие системы, он назвал «политически окрашенными». «Не надо набирать политические очки на том, что касается нормальной эффективной работы»,— сказал господин Муратов.

Ранее против средневзвешенной системы оценивания выступили депутаты Тюменской областной думы от КПРФ. Регина Юхневич высказалась о том, что методика может негативно сказаться на аттестатах школьников, которые влияют на поступление в колледжи и техникумы. При этом, по ее словам, обесценивается выполнение заданий, которые имеют меньший вес.

Анна Капустина