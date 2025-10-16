В Тюменской облдуме выступили против средневзвешенной системы оценивания в школе

Ввод средневзвешенной системы оценивания в Тюменской области «ударит» по выпускникам девятых классов школ региона, которые будут поступать на программы среднего профессионального образования, заявила на заседании Тюменской областной думы депутат от КПРФ Регина Юхневич. По ее словам, новый метод подсчета успеваемости учеников негативно отразится на их аттестатах, что усложнит зачисление в колледжи и техникумы. «Если переходить на новую систему, то всей стране, чтобы все дети были в одинаковом положении, ведь наши выпускники будут конкурировать за учебные места с ребятами из регионов, где таких изменений нет»,— пояснила госпожа Юхневич.

Средневзвешенная система оценивания введена в школах Тюменской области с 1 сентября для «повышения объективности оценивания результатов обучения». Контрольные, зачеты и проекты имеют больший коэффициент, чем устные ответы или домашние задания. Чтобы определить средневзвешенную оценку, необходимо умножить каждую отметку на ее коэффициент, сложить результаты и разделить получавшиеся число на сумму задействованных коэффициентов.

Госпожа Юхневич подчеркнула, что новая система «толкает ребят на отсутствие какой-либо мотивации к успеху в школе». «Обесценивается смысл выполнения домашнего задания и устного ответа у доски, так как итоговый результат все равно зависит от контрольной. У детей увеличилась эмоциональная нагрузка, боязнь контрольных и проверочных работ»,— добавила она.

Коммунист отметила, что доводы властей о возвращении системы оценивания, которая якобы действовала в Советском Союзе, не имеют основания. «Раньше итоговую отметку выставлял живой человек, а не программа в компьютере. Учитель знает реальные способности своих детей и может объективно их оценивать»,— сказала Регина Юхневич.

По словам депутата, изменения вызвали «горячие обсуждения» в семьях и преподавательском сообществе. «Родители собрали 32 тыс. подписей против. В первую очередь они возмущены тем, что решение было принято без их участия. Их просто поставили перед фактом. Их беспокоит, что данный процесс понизит успеваемость детей и качество образования»,— пояснила она.

Председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов («Единая Россия») заверил депутатов, что 20 октября парламентариев посетит заместитель губернатора Алексей Райдер, который координирует и контролирует деятельность департамента образования и науки региона. «Он по этому вопросу у нас выступит и тогда у нас понимания больше будет»,— заверил спикер.

Василий Алексеев