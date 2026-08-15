Бывшие топ-менеджеры «Роснано» обжаловали решение по иску на 11,9 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал апелляционные жалобы на решение об удовлетворении иска «Роснано» к бывшим топ-менеджерам компании о взыскании 11,9 млрд руб. убытков по проекту производства магниторезистивной оперативной памяти (MRAM) Crocus. Об этом сообщает «Интерфакс».
6 августа поступила жалоба экс-заместителя госкорпорации «Роснано» Андрея Малышева, 11 августа — от бывшего управляющего директора по инвестиционной деятельности Дмитрия Лисенкова. К производству жалобы пока не приняли, отмечает агентство.
Иск «Роснано» был подан 10 декабря прошлого года. Ответчиками значились 13 человек, включая бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса. Претензии удалось отразить только бывшему корпоративному директору компании Андрею Трапезникову.
Ранее Анатолий Чубайс и другие ответчики подали жалобы на решение суда по другому иску — о взыскании убытков на 5,5 млрд руб., связанными с проектом гибких планшетов. Адвокат господина Чубайса Павел Хлюстов говорил, что защита посчитала судебные акты «неправильными по сути» и принятыми с процессуальными нарушениями.
В декабре 2025 года Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество ответчиков по иску «Роснано» о взыскании 11,9 млрд рублей в рамках проекта Crocus, направленного на создание производства магниторезистивной оперативной памяти (MRAM). Среди ответчиков были Анатолий Чубайс, Юрий Удальцов, Олег Киселев, Владимир Аветисян, Сергей Калюжный, Андрей Кушнарев и Дмитрий Лисенков, всего 13 человек. «Роснано» обосновало обеспечительные меры тем, что ответчики могут вывести активы за пределы России.
Проект Crocus, утвержденный в 2011 году, предполагает, что инвестиции были потрачены на финансирование сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием. Ранее, в марте 2025 года, «Роснано» подало иск к Анатолию Чубайсу и семи другим бывшим руководителям, включая Германа Пихою, Юрия Удальцова, Бориса Подольского, Дмитрия Пимкина, Олега Киселева, Владимира Аветисяна и Николая Тычинина, о взыскании убытков после неудачного проекта «гибких планшетов» Plastic Logic.
В апреле 2026 года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск по проекту Plastic Logic, постановив взыскать 3,892 млрд рублей и $20,45 млн (суммарно около 5,5 млрд рублей), но отклонил требования к Николаю Тычинину. В мае 2026 года Герман Пихоя и другие ответчики, а также само «Роснано», подали апелляционные жалобы на это решение.