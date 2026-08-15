Бывшие топ-менеджеры «Роснано» обжаловали решение по иску на 11,9 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал апелляционные жалобы на решение об удовлетворении иска «Роснано» к бывшим топ-менеджерам компании о взыскании 11,9 млрд руб. убытков по проекту производства магниторезистивной оперативной памяти (MRAM) Crocus. Об этом сообщает «Интерфакс».

6 августа поступила жалоба экс-заместителя госкорпорации «Роснано» Андрея Малышева, 11 августа — от бывшего управляющего директора по инвестиционной деятельности Дмитрия Лисенкова. К производству жалобы пока не приняли, отмечает агентство.

Иск «Роснано» был подан 10 декабря прошлого года. Ответчиками значились 13 человек, включая бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса. Претензии удалось отразить только бывшему корпоративному директору компании Андрею Трапезникову.

Ранее Анатолий Чубайс и другие ответчики подали жалобы на решение суда по другому иску — о взыскании убытков на 5,5 млрд руб., связанными с проектом гибких планшетов. Адвокат господина Чубайса Павел Хлюстов говорил, что защита посчитала судебные акты «неправильными по сути» и принятыми с процессуальными нарушениями.