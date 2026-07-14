Счет в пользу «Роснано»

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск «Роснано» о взыскании 11,9 млрд руб. с бывших руководителей корпорации, включая Владимира Аветисяна, занимавшего должность зампреда правления Анатолия Чубайса. Иск связан с убытками «Роснано» от проекта Crocus Nano Electronics, предполагавшего запуск в России в партнерстве с французской компанией Crocus Technology производства нового поколения чипов магниторезистивной памяти (MRAM). Это уже второе подобное решение суда в пользу «Роснано». В апреле суд частично удовлетворил иск компании о взыскании с бывшего руководства компенсации убытков от проекта Plastic Logic. По мнению юристов, фактическое взыскание суммы является маловероятным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Информация о том, что иск «Роснано» к Анатолию Чубайсу, находящемуся за границей, Владимиру Аветисяну, Юрию Удальцову, Дмитрию Пимкину, Андрею Кушнареву, Якову Уринсону, Андрею Трапезникову, Андрею Малышеву и Сергею Калюжному удовлетворен частично, опубликована на прошлой неделе в электронной картотеке Арбитражного суда Москвы. По данным РБК, отразить претензии удалось только бывшему корпоративному директору «Роснано» Андрею Трапезникову. В иске речь шла о взыскании с бывшего руководства компенсации убытков от проекта Crocus Nano Electronics, предполагавшего запуск в России производства нового поколения чипов магниторезистивной памяти (MRAM), ориентированного на внешний рынок. В 2011 «Роснано» вместе с французской Crocus Technology создали ООО «Крокус Наноэлектроника». Сообщалось, что российская корпорация планирует инвестировать в проект до 3,8 млрд руб., или около $140 млн. В 2014 году Анатолий Чубайс заявил, что предприятие по производству MRAM находится на завершающем этапе строительства, но американская Applied Materials отказалась поставлять в РФ часть оборудования из-за санкций. Нового поставщика якобы удалось найти в Китае.

Проект Crocus Nano Electronics так и не вышел на полную мощность и оказался убыточным. В 2016 году Минпромторг выдал компании субсидию в размере 1,2 млрд руб. и в 2022 году потребовал в суде вернуть 458 млн руб. за недостижение целевых показателей. В марте 2023 года суд удовлетворил иск частично и взыскал с «Крокус Наноэлектроники» 11 млн руб. В феврале этого года предприятие заявило о намерении подать иск о собственном банкротстве. В декабре 2025 года, вскоре после подачи иска «Роснано», арбитражный суд арестовал активы ответчиков в пределах 3,6 млрд руб.

Владимир Аветисян в 2013-2021 годах был заместителем председателя правления госкорпорации «Роснано», курировал работу проектного центра, создание новых инвестиционных фондов и управление ими.

В рамках другого закрытого дела корпорация требовала взыскать с Анатолия Чубайса, Владимира Аветисяна, Бориса Подольского, Юрия Удальцова, Германа Пихоя, Николая Тычинина, Олега Киселева и Дмитрия Пимкина 5,6 млрд руб. в качестве компенсации убытков от проекта «гибких планшетов» Plastic Logic. В апреле этого года суд частично удовлетворил иск — требования отклонены только к Дмитрию Тычинину. Иск стал поводом для оспаривания Владимира Аветисяна по продаже долей ООО «Вариант», ООО «М-Групп», ООО «Эл-транзит плюс», ООО «Линия-Э», ООО «Электех» и ООО «Проэнерджи». Представители «Роснано» заявили в суде, что сделки совершены с целью «увода активов от возможного взыскания». В ходе разбирательства выяснилось, что доли в ООО «Вариант», ООО «М-Групп», ООО «Эл-транзит плюс», ООО «Линия-Э», ООО «Электех» и ООО «Проэнерджи» вернулись в собственность бизнесмена после того, как нотариус расторг договоры купили-продажи активов.

Судя по данным электронной картотеки суда, в прошлом месяце суд зарегистрировал новый иск от «Роснано» — о взыскании с семи бывших топ-менеджеров, включая Владимира Аветисяна, 16 млн руб. Другие подробности дела не раскрываются.

Как отмечает адвокат (партнер BMS Law Firm Денис Фролов), фактическое взыскание 11,9 млрд руб. представляется крайне маловероятным.

«Даже при наличии вступившего в силу решения суда у ответчиков, скорее всего, не окажется сопоставимых денежных средств на банковских счетах. Реальное исполнение возможно прежде всего за счет обращения взыскания на недвижимость и иные ликвидные активы. Кроме того, „Роснано“ может инициировать банкротство ответчиков. Эта процедура позволит проверить и оспорить сделки по выводу имущества, совершенные, как правило, за три года до возбуждения дела о банкротстве», — говорит Денис Фролов. С ним согласен адвокат, партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев: «Добиться компенсации на такие суммы фактически невозможно. В качестве примера можно привести цитату руководства АСВ в рамках банкротства банков, в ней говорится, что на один украденный рубль приходится пять бездарно потерянных. Стоит предположить, что большая часть средств была потрачена». Получить комментарий от Владимира Аветисяна «Ъ-Волга» не удалось.

Сабрина Самедова