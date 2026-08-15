Фестиваль «Княжий двор», спектакль «Двое на качелях» и концерт «Главная музыка столетия»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Где пройдет фестиваль исторической реконструкции и боевого фехтования «Княжий двор», когда состоится спектакль «Двое на качелях», в котором сыграют известные российские актеры, и что вошло в программу концерта Аура Шоу «Главная музыка столетия».

15 августа (суббота)

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В Центре культуры и отдыха «Победа» пройдет показ шедевра Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом». В картине, вышедшей в СССР в 1929 году, кинокамера является действующим лицом самого процесса съемки: в воздухе, под землей, в самой гуще событий. Киноглаз фиксирует малейшие нюансы, не давая оценки, не следуя сценарию. Начало в 18:15.

На теплоходе «Прокопьевск» пройдет концерт новосибирской группы «Рви Меха — Оркестр». В своем творчестве коллектив сочетает ска-панк, регги, балканскую и латиноамериканскую музыку, а также элементы цыганского панка и блатных песен. Начало в 18:30.

16 августа (воскресенье)

В ЦК19 состоится паблик-ток «Кто читает комиксы? Феномен российской комикс-культуры». Спикерами площадки станут старший научный сотрудник лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН Антон Метельков, художник-график Сергей Мосиенко, художник-комиксист Карнесса (Наталья Криницына) и руководитель Центра графической культуры Новосибирской областной молодежной библиотеки Артем Хачатрян. Феномен российской комикс-культуры эксперты разберут с четырех ракурсов: синтетическая природа языка комиксов, диалог с традицией, устройство современного рынка и перспективы развития индустрии. Начало в 16:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

На пляже «Звезда» пройдет фестиваль воздушной гимнастики и пилонного искусства «Звезды моря Обского». Начало в 12:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В селе Новопичугово Ордынского района Новосибирской области состоится первый масштабный культурно-экологический фестиваль «Сибирская застава». Событие объединит экологическую повестку, историю и традиции Сибири, семейный отдых, спорт, ремесла и гастрономию. В программе — концерт, ярмарка ремесленников, спортивный мастер-класс, знакомство с традиционной сибирской кухней. Начало в 12:00.

17 августа (понедельник)

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В «Старом доме» пройдет спектакль «Цветы для Элджернона». Это история Чарли Гордона, 37-летнего мойщика полов с ментальными нарушениями, который добровольно соглашается участвовать в эксперименте по повышению интеллекта, через который ранее успешно прошла крыса по имени Элджернон. Начало в 19:00.

18 августа (вторник)

В Центре культуры и отдыха «Победа» покажут фильм «Меня зовут Арлекино» в рамках проекта «100 лет — 100 причин ходить в кино». Вышедшая на экраны в 1988 году, картина стала манифестом эпохи перестройки. Начало в 11:15.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Standup Room пройдет концерт «Стендап. Опытные комики». На сцене выступят комики, которые уже зарекомендовали себя, будут проверять и работать над своим новым материалом. Начало в 21:00.

19 августа (среда)

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В ДКЖ покажут спектакль «Двое на качелях», в котором сыграют Татьяна Арнтгольц и Григорий Антипенко. Постановка рассказывает историю любви двух одиноких людей в Нью-Йорке, хватающихся за случайное знакомство, как утопающий за соломинку. Начало в 19:00.

В Кафедральном соборе Преображения Господня на органе и домбре прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Дитриха Букстехуде, Франческо Верачини. Исполнители — лауреаты международных конкурсов Юлия Емельянова и Анна Юркова. Начало в 20:00.

20 августа (четверг)

В «Бродячей собаке» пройдет «Честный обман. Иллюзионное шоу». На сцене выступят лучшие фокусники Новосибирска: люди, которые умеют не просто ловко обманывать глаза, а превращать весь зал в соучастников невозможного. Начало в 20:00.

21 августа (пятница)

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В парке «Заельцовский» 21 августа стартует XII международный фестиваль исторической реконструкции и боевого фехтования «Княжий двор». На три дня сосновый бор станет площадкой для рыцарских турниров, ремесленных мастерских, ярмарки, лекций и интерактивных программ для детей и взрослых. Начало в 14:00.

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В ДКЖ состоится концерт Аура Шоу «Главная музыка столетия. Новая программа». Зрителям представят неожиданные аранжировки Elton John, Queen, Louis Armstrong, Prince, Taylor Swift, Metallica, AC/DC, Ricky Martin, Whitney Houston, Linkin Park, Pink Floyd и других звезд. Начало в 19:00.

В «Максимилиансе» выступит популярная группа 90-х из Санкт-Петербурга «Русский размер проджект» во главе с создателем и автором всех хитов Виктором Бондарюком. В программе — «Ангел дня», «Весна», «Лети», «Звезда разлуки», «Весь этот мир» и другие. Начало в 20:00.

В Центре культуры и отдыха «Победа», в клубе «Ночь», на сцену выйдет кубинский музыкант-виртуоз CQ PLAM — Ромай Диаз я Секове Плам. Исполнитель в равной мере владеет вокалом, перкуссией, барабанами и фортепиано. Прозвучат латиноамериканская музыка, джаз и русский поп в авторских лаунж-аранжировках. Начало в 20:00.