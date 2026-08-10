МИД Ирана: соглашение с Оманом не откроет Ормузский пролив автоматически

Переговорный процесс между Ираном и Оманом насчет судоходства в Ормузском проливе почти завершен, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи. Соглашение стран должно определить, в каком режиме будет возобновлено судоходство в этом морском коридоре. Глава МИД при этом подчеркнул, что даже после подписания сделки проход кораблей автоматически не возобновится — для этого США нужно будет выполнить условия, о которых Иран заявлял несколько дней назад.

Соглашение установит новые судоходные маршруты, которые будут использоваться после возобновления судоходства, добавил министр. «Специалисты сейчас работают над картами»,— сказал господин Аракчи (цитата по Mehr).

Иран и США не ведут прямых переговоров, подчеркнул министр. Тегеран не станет их начинать до тех пор, пока Вашингтон нарушает промежуточное соглашение, подписанное в июне, отметил Аракчи. Он добавил, что стороны обмениваются сообщениями через посредников.

8 августа в Совбезе Ирана предложили США «исправить свое поведение» и выдвинули шесть условий для открытия Ормузского пролива. Они потребовали от США прекратить любые угрозы, положить конец войне против Ирана и его союзников, снять морскую блокаду, полностью возместить ущерб, нанесенный республике за время войны, а также снять санкции и разморозить иранские активы.

Иран и Оман обсуждают сделку, при которой коммерческие суда будут входить в пролив через иранские воды, а выходить — через оманские. По данным Reuters, Тегеран во время переговоров согласился не требовать плату за проход через коридор, но, видимо, добился права контролировать входящие в него суда.