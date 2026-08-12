WP: Трамп потратит на реконструкцию Белого дома почти $1 млрд
Администрация президента США Дональда Трампа планирует потратить на создание нового бального зала и другие строительные проекты в Белом доме как минимум $927 млн. Об этом написала The Washington Post (WP) со ссылкой на документы и источники.
Фото: Alex Brandon / AP
Газета отметила, что эта сумма существенно больше предполагаемой ранее, а профинансированы работы будут из бюджета. По оценке WP, это «самая дорогая реконструкция Белого дома за последние 80 лет».
Самый известный проект господина Трампа в Белом доме — строительство нового бального зала вместимостью 900 человек. Проект стал причиной многочисленных тяжб и споров. На прошлой неделе очередной американский суд заблокировал планы этого строительства, пока решение о его продолжении или прекращении не примет Конгресс. Среди других проектов — реконструкция примыкающей к Белому дому площади Лафайет-сквер, создание вертолетной площадки и нового центра для досмотра посетителей.
WP пишет, что администрация господина Трампа не обращалась за одобрением бюджета на большую часть этих строительных работ к Конгрессу, как должна была сделать. Вместо этого она собирала деньги у госучреждений и частных инвесторов, а затем направляла на специальный счет, управляемый созданным для этого отделом. По данным WP, как минимум $500 млн на этот счет направили различные ведомства, включая Секретную службу, еще как минимум $305 млн — частные жертвователи. Это противоречит ранним заявлениям господина Трампа о том, что средства на его проекты поступят, в основном, от частных лиц и организаций.
Федеральный апелляционный суд США 7 августа 2026 года обязал полностью остановить все наземные работы по строительству бального зала на месте снесенного Восточного крыла Белого дома, подтвердив первоначальные судебные запреты. Суд постановил, что решение о строительстве такого сооружения должно принимать Конгресс, а не исполнительная власть. Исполнение этого решения приостановлено на 14 дней для подачи апелляции в Верховный суд США.
Иск против администрации Дональда Трампа был подан Национальным фондом сохранения исторического наследия в декабре 2025 года после сноса Восточного крыла Белого дома. Истец утверждал, что администрация проигнорировала обязательные общественные слушания, экологические экспертизы и согласования с федеральными комиссиями. В апреле 2026 года суд разрешил подземные работы, но заблокировал наземную часть строительства.
Стоимость проекта бального зала значительно выросла с первоначальных $200 млн, заявленных Дональдом Трампом в 2025 году, до $400 млн. В мае 2026 года представители Республиканской партии в Сенате США предложили выделить $1 млрд на усиление безопасности будущего бального зала в рамках пакета финансирования Службы иммиграционного и таможенного контроля США, но этот пункт был исключен из законопроекта.