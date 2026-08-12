WP: Трамп потратит на реконструкцию Белого дома почти $1 млрд

Администрация президента США Дональда Трампа планирует потратить на создание нового бального зала и другие строительные проекты в Белом доме как минимум $927 млн. Об этом написала The Washington Post (WP) со ссылкой на документы и источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Brandon / AP Фото: Alex Brandon / AP

Газета отметила, что эта сумма существенно больше предполагаемой ранее, а профинансированы работы будут из бюджета. По оценке WP, это «самая дорогая реконструкция Белого дома за последние 80 лет».

Самый известный проект господина Трампа в Белом доме — строительство нового бального зала вместимостью 900 человек. Проект стал причиной многочисленных тяжб и споров. На прошлой неделе очередной американский суд заблокировал планы этого строительства, пока решение о его продолжении или прекращении не примет Конгресс. Среди других проектов — реконструкция примыкающей к Белому дому площади Лафайет-сквер, создание вертолетной площадки и нового центра для досмотра посетителей.

WP пишет, что администрация господина Трампа не обращалась за одобрением бюджета на большую часть этих строительных работ к Конгрессу, как должна была сделать. Вместо этого она собирала деньги у госучреждений и частных инвесторов, а затем направляла на специальный счет, управляемый созданным для этого отделом. По данным WP, как минимум $500 млн на этот счет направили различные ведомства, включая Секретную службу, еще как минимум $305 млн — частные жертвователи. Это противоречит ранним заявлениям господина Трампа о том, что средства на его проекты поступят, в основном, от частных лиц и организаций.

Яна Рождественская