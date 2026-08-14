Страховые выплаты петербургскому бизнесу из-за пожаров выросли в семь раз

По данным СберСтрахования, в январе-мае 2026 года объем выплат корпоративным клиентам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вырос на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 94,6 млн рублей. Почти половина этой суммы – 48% – пришлась на последствия пожаров.

Выплаты по таким случаям составили 45,4 млн рублей, что почти в семь раз больше, чем годом ранее, уточнили в СберСтраховании. По словам руководителя направления урегулирования корпоративных убытков СберСтрахования Александра Фатунова одной из частых причин возгораний является старая проводка.

11 августа в Петербурге на ул. Комиссара Смирнова загорелась кровля ДК "Выборгский". По информации ГУ МЧС, площадь пожара составила 300 кв. м.

Сегодня «Ъ Северо-Запад» уже сообщал о пожаре в отеле «Петр» на Адмиралтейском проспекте.

Александра Тен