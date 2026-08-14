«Ъ Северо-Запад» публикует фото пожара в отеле на Адмиралтейском проспекте

В Санкт-Петербурге произошел пожар на кровле дома №8 на Адмиралтейском проспекте. Возгорание началось около 13:15, сообщили в ГУ МЧС России по городу. Напомним, по информации «Ъ Северо-Запад», горит отель «Петр».

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В результате пожара пострадали два человека.

Огонь распространился по кровле здания площадью более 2,5 тыс. кв. м. В 13:46 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС.

На месте работают 30 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. Спасатели продолжают ликвидацию возгорания.

Матвей Николаев