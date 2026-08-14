Генеральный директор Azur Air Королев ушел в отставку

Генеральный директор авиакомпании Azur Air Евгений Королев ушел в отставку. Об этом сообщила пресс-служба компании. Исполнять обязанности гендиректора компании будет Шухрат Ибодов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший гендиректор Azur Air Евгений Королев

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва» Бывший гендиректор Azur Air Евгений Королев

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Отставку господина Королева собеседники «Ъ» ожидали еще весной, когда Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 8 июня. В конце марта в отставку ушел технический директор Azur Air Дмитрий Клыженко. В апреле глава Росавиации Дмитрий Ядров заявлял, что агентство ждет конкретики от авиакомпании по поддержанию летной годности парка «и по кадрам».

Росавиация ограничивала сертификат Azur Air из-за нарушений в техническом обслуживании самолетов, в том числе отказов двигателей. В середине мая Дмитрий Ядров говорил, что перевозчик устранил основные замечания регулятора. В начале июня агентство сняло ограничения с сертификата авиакомпании. Для снятия претензий перевозчик сохранил в парке всего шесть Boeing из 23. По данным «Ъ», перевозчик планирует переезд и сокращение около половины штата для оптимизации расходов.

Подробнее — в материале «Ъ» «AzurAir продолжит полеты налегке».