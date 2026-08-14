Генеральный директор Azur Air Королев ушел в отставку
Генеральный директор авиакомпании Azur Air Евгений Королев ушел в отставку. Об этом сообщила пресс-служба компании. Исполнять обязанности гендиректора компании будет Шухрат Ибодов.
Бывший гендиректор Azur Air Евгений Королев
Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»
Отставку господина Королева собеседники «Ъ» ожидали еще весной, когда Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 8 июня. В конце марта в отставку ушел технический директор Azur Air Дмитрий Клыженко. В апреле глава Росавиации Дмитрий Ядров заявлял, что агентство ждет конкретики от авиакомпании по поддержанию летной годности парка «и по кадрам».
Росавиация ограничивала сертификат Azur Air из-за нарушений в техническом обслуживании самолетов, в том числе отказов двигателей. В середине мая Дмитрий Ядров говорил, что перевозчик устранил основные замечания регулятора. В начале июня агентство сняло ограничения с сертификата авиакомпании. Для снятия претензий перевозчик сохранил в парке всего шесть Boeing из 23. По данным «Ъ», перевозчик планирует переезд и сокращение около половины штата для оптимизации расходов.
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В марте 2026 года Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 8 июня из-за серии аварийных посадок зимой, включая отказы двигателей, и нарушений в техническом обслуживании самолётов. Это привело к тому, что авиакомпания отменила ряд полётных программ и направила регулятору план действий по устранению нарушений.
В конце марта 2026 года, на фоне претензий Росавиации, технический директор Azur Air Дмитрий Клыженко покинул пост. Глава Росавиации Дмитрий Ядров раскритиковал план Azur Air по устранению нарушений, назвав его «формальным подходом к вопросам летной годности», и требовал конкретных мер по поддержанию летной годности парка «и по кадрам».
В начале июня 2026 года Росавиация сняла ограничения с сертификата Azur Air после того, как перевозчик вывел из эксплуатации три самолета с отклонениями в параметрах двигателей, оставив в расписании шесть Boeing из 22 в парке. Для снятия претензий Azur Air также внедрила новый регламент бороскопии двигателей, сократила интервалы осмотра критически важных узлов и увеличила частоту практической подготовки экипажей на тренажерах.