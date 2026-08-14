Синхронисты Румянцева и Трофимов взяли золото в технической программе дуэтов

Российские спортсмены Алина Румянцева и Захар Трофимов завоевали золотые медали на чемпионате мира по синхронному плаванию среди юниоров в Будапеште. Они выступили с технической программой в соревнованиях смешанных дуэтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aurelien Morissard / AP Фото: Aurelien Morissard / AP

Российский дуэт получил 234,1350 балла за выступление. Серебро взяли испанские пловцы с результатом 221,6983 балла. Бронза ушла китайским спортсменам — 217,5259 балла.

Всего на счету России пять золотых медалей. Алина Румянцева и Захар Трофимов ранее взяли по медали в сольной технической программе, также первые места заняли российские синхронистки в групповой технической программе и сборная страны в технической программе групп.

Юниорский чемпионат мира завершится 16 августа. В нем участвуют порядка 300 спортсменов в возрасте 15--19 лет более чем из 35 стран.