Российские синхронистки завоевали золото в технической программе на юниорском ЧМ

Россиянки взяли золото в групповой технической программе на чемпионате мира по синхронному плаванию в Будапеште. Результат сборной России составил 290, 1267 балла, следует из турнирной таблицы.

В составе команды выступили: Лика Чечура, Кристина Чеханова, Полина Чибисова, Анна-Мария Фомичева, Алиса Готальская, Александра Пищикова, Анастасия Сидорина, Александра Завьялова (запасные синхронистки — Эльвира Алмазова, Алиса Шевченко). Второе место заняли китайские спортсменки (283,0642), бронзу взяли испанки (273,0474).

Юниорский чемпионат мира завершится 16 августа. Российские синхронистки допущены до соревнований с флагом и гимном.

12 августа синхронистка Александра Завьялова заняла первое место в индивидуальной программе на ЧМ по синхронному плаванию среди юниоров. Она набрала 251,9 балла. Второе и третье места заняли спортсменки Ха Джен (КНР) и Даниэла Фернандес (Испания). Они набрали 241,5 балла и 240,05 балла соответственно.