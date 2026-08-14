Захарова назвала нецелесообразным возврат к Черноморской инициативе

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инициативу Турции ввести мораторий на удары по торговым судам в Черном море. Глава турецкого МИДа Хакан Фиман на прошлой неделе предложил России и Украине создать механизм, который позволил бы избежать подобных атак.

«Если речь идет об односторонней схеме образца 2022-2023 годов, более известной как Черноморская инициатива, в соответствии с которой Москва приостановила боевые действия в Черном море... то возвращаться к этому варианту нецелесообразно»,— уточнила госпожа Захарова в комментарии на сайте МИД РФ. Дипломат добавила, что Россия не видит оснований для полумер, которые бы дали передышку Украине.

Накануне замглавы МИД России Александр Грушко говорил, что Турция официально не передавала никаких предложений о моратории на боевые действия в Черном море. Введение мер турецкая сторона объясняла возросшей угрозой для гражданского судоходства и коммерческих перевозок.