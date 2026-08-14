Захарова назвала нецелесообразным возврат к Черноморской инициативе
Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инициативу Турции ввести мораторий на удары по торговым судам в Черном море. Глава турецкого МИДа Хакан Фиман на прошлой неделе предложил России и Украине создать механизм, который позволил бы избежать подобных атак.
«Если речь идет об односторонней схеме образца 2022-2023 годов, более известной как Черноморская инициатива, в соответствии с которой Москва приостановила боевые действия в Черном море... то возвращаться к этому варианту нецелесообразно»,— уточнила госпожа Захарова в комментарии на сайте МИД РФ. Дипломат добавила, что Россия не видит оснований для полумер, которые бы дали передышку Украине.
Накануне замглавы МИД России Александр Грушко говорил, что Турция официально не передавала никаких предложений о моратории на боевые действия в Черном море. Введение мер турецкая сторона объясняла возросшей угрозой для гражданского судоходства и коммерческих перевозок.
В августе 2026 года официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия призывает международное сообщество и профильные структуры принять меры для прекращения атак Вооруженных сил Украины на сухогрузы в Азовском и Черном морях. В частности, она упомянула инциденты 5 июня, когда дроны поразили сухогрузы «Натра» и «Циркон», 18 июля, когда был атакован коммерческий балкер MV OMORFI, и 3 августа, когда дроны ударили по судну Nadezhda. Отмечено, что эти атаки создают трудности с отправкой грузов и вызывают задержки в поставках зерна.
В июне 2026 года Мария Захарова выразила обеспокоенность «эскалацией террористической активности» Украины в Черном море, что, по ее словам, ухудшает условия для гражданского судоходства, и заявила о готовности России сотрудничать с Анкарой для стабилизации ситуации. В декабре 2025 года Захарова также заявляла, что нападения на суда в Черном море призваны сорвать процесс урегулирования на Украине и нанести ущерб навигационной безопасности в акватории Черного моря, а в январе 2026 года МИД РФ осудил атаки беспилотников на нефтяные танкеры Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море.
В апреле 2026 года Захарова также обвинила Турцию и Болгарию в содействии экологическому ущербу Черному морю из-за поддержки Украины по линии НАТО, включая поставки вооружений. Турция в августе 2026 года временно ограничивала движение коммерческих судов в Черном море из-за обеспокоенности участившимися атаками, а газета Aydinlik сообщила, что турецкие власти не могут гарантировать безопасность судов в регионе.