Внебиржевой курс доллара превысил 85 рублей впервые за пять месяцев

Курс доллара на внебиржевом рынке сегодня достигал 85,1 руб. Американская валюта превысила отметку в 85 руб. впервые с 20 марта.

По состоянию на 14:00 мск доллар рос на 1,13% и торговался на уровне 84,01 руб. Евро поднимается в цене на 1,37%, до 97 руб., юань — на 0,94%, до 12,4 руб.

Сегодня утром курс юаня на Мосбирже превысил 12,5 руб. впервые с марта. Официальный курс юаня Центробанком на 14 августа установлен на уровне 12,41 руб., доллара — 83,8 руб., евро — 96,7 руб.

О падении рубля — в публикации «Ъ» «Рубль теряет поддержку со всех сторон».