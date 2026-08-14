Курс юаня на Мосбирже превысил 12,5 руб. впервые с марта

Курс юаня на Московской бирже (MOEX: MOEX) вырос до 12,5 руб. Он достиг этой отметки впервые с 19 марта 2026 года.

Курс доллара на бирже Forex растет на 1,6%, до 84,4 руб. Курс евро растет в цене на 1,88%, до 97,5 руб.

Официальный курс юаня Центробанком на 14 августа установлен на уровне 12,41 руб., доллара — 83,8 руб., евро — 96,7 руб.

На этой неделе курсы ведущих мировых валют на российском рынке обновили пятимесячные максимумы. Летнее падение мировых цен на нефть и рост дисконта по российской нефти Urals привели к значительному сокращению предложения валюты, которое усугубилось увеличением покупок валюты со стороны Минфина.

Подробности — в материале «Ъ» «Рубль теряет поддержку со всех сторон».