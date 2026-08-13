Рубль теряет поддержку со всех сторон

Курсы ведущих мировых валюты на российском рынке обновили пятимесячные максимумы. Внебиржевой курс доллара превышал 84 руб./$, биржевой курс юаня приближался к 12,5 руб./CNY. Летнее падение мировых цен на нефть и рост дисконта по российской нефти Urals привели к значительному сокращению предложения валюты, которое усугубилось увеличением покупок валюты со стороны Минфина. Рост напряженности на Ближнем Востоке периодически приводит к росту цен на нефть, однако в длительной перспективе с учетом сохраняющегося дисконта это окажет слабую поддержку рублю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

13 августа курс доллара на внебиржевом рынке достигал отметки 84,15 руб./$, максимальной отметки с 20 марта, следует из данных «МФД Инфоцентр». По сравнению с закрытием предыдущего дня стоимость американской валюты поднималась на 1,8%. Даже с учетом коррекции во второй половине дня (до 83,1 руб./$) курс доллара превышает показатель начала месяца почти на 5%. На торгах Московской биржи обновил пятимесячный максимум и курс юаня, вплотную приблизившись к отметке 12,5 руб./CNY.

Основной причиной ослабления рубля в последние несколько недель остается ограниченность предложения иностранной валюты, прежде всего со стороны экспортеров, притом что спрос на нее со стороны импортеров растет, указывает аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Согласно последнему «Обзору рисков финансовых рынков» Банка России, в июле объем нетто-продаж валюты со стороны крупнейших экспортеров составил всего $2,2 млрд, это минимальное значение с начала 2023 года. Причем в предшествующие три месяца средний объем продаж составлял $8,6 млрд. «Эффект от сокращения продаж со стороны экспортеров проявляется с задержкой в один-полтора месяца, эффект от продаж в прошлом месяце продолжает отражаться в августе»,— отмечает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко.

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Во многом сокращение продаж экспортной выручки было связано со снижением мировых цен на нефть, а также с ростом дисконта на российскую нефть. Если в конце апреля стоимость нефти Brent доходила до $120 за баррель, то к началу июня она опустилась ниже $90 за баррель. В начале июля она достигла $72 за баррель, то есть вернулась к значениям февраля, до начала боевых действий в районе Персидского залива. При этом в июле средняя цена Urals сократилась до $59 за баррель, тогда как в июне она составляла $63,5, а в мае — $86,5 за баррель. «Рынок будет отыгрывать снижение нефтяных цен в августе, а также в сентябре, так как экспортная выручка поступает в Россию с задержкой около двух месяцев»,— указывает аналитик компании «Эйлер» Александра Никифорова.

Еще одной причиной ослабления рубля стало наращивание Минфином покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила с начала августа. В ближайший месяц министерство направит на покупку иностранной валюты более 136 млрд руб., на 10% больше, чем месяцем ранее.

Минфин возобновил покупки иностранной валюты с мая, и результаты стали видны уже в следующем месяце — с июня по август внебиржевой курс доллара вырос на 16%. «Министерство создает дополнительный спрос на иностранную валюту, тогда как ее предложение ограничено, что дополнительно ослабляет рубль»,— констатирует господин Дудченко. При этом иностранную валюту «активно скупает и население, а также компании на фоне летнего сезона отпусков», считает господин Бабин.

В конце месяца вступят в силу факторы, ослабляющие давление на российскую валюту. Обострение конфликта между Ираном и США регулярно поднимает котировки нефти Brent выше $90 за баррель, порой приближая их к уровню $100 за баррель. В пользу рубля играет и сохраняющаяся жесткая кредитно-денежная политика регулятора, отмечает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. «Сохранение высокой ключевой ставки, а также жесткие заявления регулятора поддерживают привлекательность рублевых вложений для инвесторов, так как высокая ставка гарантирует для них повышенную доходность»,— поясняет эксперт.

Тем не менее участники рынка ожидают ослабления рубля в более отделенной перспективе. В условиях сохраняющейся геополитической напряженности российская нефть торгуется с существенным дисконтом к мировым ценам, отмечает Дмитрий Бабин. В июне—июле дисконт составлял $20–30, а при дальнейшем ухудшении геополитической ситуации «разрыв в ценах может расшириться», указывает эксперт. Эта ситуация будет определять объемы валютной выручки и, соответственно, оказывать давление на курс рубля.

Андрей Ковалев