Новосибирская область первой из регионов договорилась с АЗС о стабилизации цен на ГСМ

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области заключило с участниками топливного рынка соглашение о добровольном ограничении розничных торговых надбавок на ГСМ. В рамках достигнутых договоренностей нефтетрейдеры и сетевые автозаправки согласились установить максимальную торговую наценку на топливо, поставляемое ПАО «Газпромнефть», не выше 15% от оптовой цены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Соглашение действует до 15 ноября 2026 года с дальнейшей пролонгацией. Известно, что участниками договоренностей выступили сети АЗС «Энергия» и «Опти».

Новосибирская область стала единственным регионом в России, где реализовано подобное соглашение, отметили в областном правительстве.

«Новосибирская область находится в зоне ответственности ПАО «Газпром нефть». В случае выполнения компанией обязательств по снабжению региона топливом в оптовом сегменте, мы обеспечим регламентированную минимальную наценку и установим предельный уровень розничных цен»,— прокомментировал и. о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Денис Рягузов.

В настоящее время за счет достигнутых ранее договоренностей между правительством Новосибирской области, ПАО «Газпром нефть» и Министерством энергетики РФ возобновлена работа автозаправочных станций крупной сети, а также начаты поставки топлива независимым операторам рынка. План поставок на август 2026 года также предусматривает дополнительную отгрузку ГСМ со стороны ПАО «Газпром нефть».

Лолита Белова