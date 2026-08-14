Суд признал брата петербургского рейдера Шенгелии виновным и отпустил на свободу

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал 66-летнего Давида Шенгелию виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ) и назначил ему 1,5 года в ИК общего режима и штраф в 500 тыс. руб, но освободил от наказания, засчитав ему время, проведенное под стражей, сообщила в своем Telegram-канале «Лебединое озеро» глава пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд вынес обвинительный приговор брату петербургского рейдера Шенгелии

Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и ЛО Суд вынес обвинительный приговор брату петербургского рейдера Шенгелии

Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и ЛО

Родной брат погибшего Бадри Шенгелии, считавшегося в свое время главным петербургским рейдером, предоставлял в бюро медико-социальной экспертизы подложные документы о наличии у него заболеваний, на основании которых он получал выплаты. Вину подсудимый признал и возместил ущерб, уточнила госпожа Лебедева. Осужденного отпустили его из-под стражи прямо в зале суда.

Бадри Шенгелия был убит в 2018 году на трассе, связывающей Петербург и Петрозаводск. Бизнесмена расстреляли в его Mercedes неизвестные из проезжавшего мимо автомобиля. Правоохранители не раз называли его «идеологом рейдерского движения». Погибший также был ключевым свидетелем против «ночного губернатора» Владимира Барсукова (Кумарина).

Подробности читайте в материале «Ъ Северо-Запад» — «В инвалидности усмотрели блат».

Андрей Кучеров