В инвалидности усмотрели блат

Родной брат убитого несколько лет назад бизнесмена Бадри Шенгелии, Давид, стал фигурантом дела о мошенничестве при получении соцвыплат. Следствие считает, что подозреваемый предоставил подложные документы, чтобы получить вторую группу инвалидности. Сам задержанный при этом является учредителем нескольких компаний, включая яхт-клуб в Ленобласти. Его погибший брат в 1990-е годы приобрел репутацию главного петербургского рейдера, а также был ключевым свидетелем против «ночного губернатора» Владимира Барсукова (Кумарина).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подозреваемый Давид Шенгелия

Как сообщили в главном управлении ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 65-летнему петербуржцу инкриминируют мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Преступление было выявлено отделом экономической безопасности и противодействия коррупции. С 2015 по 2017 год фигурант, по данным правоохранителей, предоставил в бюро медико-социальной экспертизы подложные документы о наличии заболеваний, на основании которых ему была установлена вторая группа инвалидности.

Эти сведения были использованы для оформления пенсии и ежемесячных социальных выплат, пояснили в главке.

Действовал фигурант, по версии полиции, совместно с неизвестными, чьи личности в настоящий момент устанавливаются. В материалах дела сказано, что в результате противоправной деятельности с 2015 по 2025 год на банковский счет подозреваемого было незаконно перечислено свыше 1,4 млн рублей, которыми он якобы распорядился по своему усмотрению.

В МВД не назвали имени подозреваемого, но опубликовали его фото, в котором журналисты распознали Давида Шенгелию — родного брата Бадри Шенгелии, убитого в 2018 году на трассе, связывающей Санкт-Петербург и Петрозаводск. Бизнесмен был расстрелян в своем Mercedes неизвестными из проезжавшего мимо автомобиля. Петербургские правоохранители не раз называли его «идеологом рейдерского движения». Так, в 2008 году предприниматель вместе с еще несколькими сообщниками был осужден за рейдерский захват здания стоимостью 35 млн рублей. Суд приговорил его к двум годам и девяти месяцам колонии общего режима.

Бадри Шенгелия также известен тем, что выступал свидетелем обвинения по целому ряду громких уголовных дел, в том числе против бывшего высокопоставленного сотрудника Следственного комитета России Михаила Максименко и лидера «Тамбовской ОПГ» Владимира Барсукова (Кумарина). Последний неоднократно заявлял о непричастности к убийству Бадри Шенгелии, а самого погибшего назвал «говорящей головой» и просил суд критически относиться к его показаниям.

По информации из системы «СПАРК-Интерфакс», Давид Шенгелия значится бенефициаром нескольких компаний: ООО «Карнавал» (оптовая торговля электрической бытовой техникой), ООО «Атлант» (управление недвижимым имуществом на договорной основе), ООО «Возрождение» (производство и передача горячей воды и кондиционирование воздуха, а также ООО «Яхт-клуб "Сосновый бор"». При этом сам коммерсант, согласно данным Федресурса, признан банкротом.

Андрей Кучеров