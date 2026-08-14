The Guardian: власти США ведут «массовую кампанию слежки» за левыми активистами

Американские правоохранительные органы ведут «массовую кампанию слежки» за левыми организациями, профсоюзами и активистами, выступавшими против ужесточения иммиграционных правил и операций Иммиграционной и таможенной службы США (ICE). Об этом написали The Guardian и The New York Times. Они ознакомились с многочисленными документами, опубликованными в связи с иском Министерства юстиции США против 15 участников протестов в Миннеаполисе. Минюст обвиняет их в заговоре против деятельности ICE.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ryan Murphy / Reuters Фото: Ryan Murphy / Reuters

Операции ICE против нелегальных мигрантов за последние полтора года многократно вызывали критику в стране. Самые массовые акции прошли в январе текущего года в Миннеаполисе, где сотрудники ICE убили двоих протестующих.

Из опубликованных документов следует, что агенты Министерства внутренней безопасности (DHS) США внедрялись во многие левые организации, участвовавшие в протестах. Ходили на их собрания, получали доступ к их чатам и финансовой документации. В январе DHS начало операцию «Кукловод», целью которой было выявление «сетей заговорщиков», организующих протесты против ICE. По собственному заявлению, DHS также вело расследование в отношении тех, кто «оказывал материальную поддержку беспринципным людям, прибегавшим к насилию, и подстрекателям».

Как пишет The Guardian, многие правозащитные организации критикуют такой подход администрации президента США Дональда Трампа. По их мнению, он криминализует законную протестную деятельность, характеризуя ее как «левый терроризм».

Яна Рождественская