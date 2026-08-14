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The Guardian: власти США ведут «массовую кампанию слежки» за левыми активистами

Американские правоохранительные органы ведут «массовую кампанию слежки» за левыми организациями, профсоюзами и активистами, выступавшими против ужесточения иммиграционных правил и операций Иммиграционной и таможенной службы США (ICE). Об этом написали The Guardian и The New York Times. Они ознакомились с многочисленными документами, опубликованными в связи с иском Министерства юстиции США против 15 участников протестов в Миннеаполисе. Минюст обвиняет их в заговоре против деятельности ICE.

Фото: Ryan Murphy / Reuters

Фото: Ryan Murphy / Reuters

Операции ICE против нелегальных мигрантов за последние полтора года многократно вызывали критику в стране. Самые массовые акции прошли в январе текущего года в Миннеаполисе, где сотрудники ICE убили двоих протестующих.

Из опубликованных документов следует, что агенты Министерства внутренней безопасности (DHS) США внедрялись во многие левые организации, участвовавшие в протестах. Ходили на их собрания, получали доступ к их чатам и финансовой документации. В январе DHS начало операцию «Кукловод», целью которой было выявление «сетей заговорщиков», организующих протесты против ICE. По собственному заявлению, DHS также вело расследование в отношении тех, кто «оказывал материальную поддержку беспринципным людям, прибегавшим к насилию, и подстрекателям».

Как пишет The Guardian, многие правозащитные организации критикуют такой подход администрации президента США Дональда Трампа. По их мнению, он криминализует законную протестную деятельность, характеризуя ее как «левый терроризм».

Яна Рождественская

Составлено ИИ-Ассистентъ

В январе 2026 года в Миннеаполисе сотрудники Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) застрелили двух граждан США — Рене Гуд и Алекса Претти, что вызвало массовые протесты и беспорядки в штате Миннесота. После этих событий президент Дональд Трамп допустил возможность вывода сотрудников ICE из района Миннеаполиса и поручил ФБР провести расследование инцидентов.

Протесты против политики Дональда Трампа, включая усиление иммиграционного контроля, проходили в США с 2025 года под лозунгом «No Kings». В марте 2026 года в 50 штатах США состоялось более 3 тысяч таких протестов, при этом наиболее крупные акции прошли в Нью-Йорке, Далласе, Филадельфии и Вашингтоне.

Министерство внутренней безопасности США (DHS) использует обвинения в нападении на федеральных агентов для борьбы с оппозицией, при этом многие дела разваливаются в суде после обнародования видеозаписей. За последний год официальные лица США в социальной сети X обвинили в нападении на федеральных офицеров 279 человек, почти половина из которых не получили официальных обвинений.

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