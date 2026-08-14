The Guardian: власти США ведут «массовую кампанию слежки» за левыми активистами
Американские правоохранительные органы ведут «массовую кампанию слежки» за левыми организациями, профсоюзами и активистами, выступавшими против ужесточения иммиграционных правил и операций Иммиграционной и таможенной службы США (ICE). Об этом написали The Guardian и The New York Times. Они ознакомились с многочисленными документами, опубликованными в связи с иском Министерства юстиции США против 15 участников протестов в Миннеаполисе. Минюст обвиняет их в заговоре против деятельности ICE.
Фото: Ryan Murphy / Reuters
Операции ICE против нелегальных мигрантов за последние полтора года многократно вызывали критику в стране. Самые массовые акции прошли в январе текущего года в Миннеаполисе, где сотрудники ICE убили двоих протестующих.
Из опубликованных документов следует, что агенты Министерства внутренней безопасности (DHS) США внедрялись во многие левые организации, участвовавшие в протестах. Ходили на их собрания, получали доступ к их чатам и финансовой документации. В январе DHS начало операцию «Кукловод», целью которой было выявление «сетей заговорщиков», организующих протесты против ICE. По собственному заявлению, DHS также вело расследование в отношении тех, кто «оказывал материальную поддержку беспринципным людям, прибегавшим к насилию, и подстрекателям».
Как пишет The Guardian, многие правозащитные организации критикуют такой подход администрации президента США Дональда Трампа. По их мнению, он криминализует законную протестную деятельность, характеризуя ее как «левый терроризм».
В январе 2026 года в Миннеаполисе сотрудники Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) застрелили двух граждан США — Рене Гуд и Алекса Претти, что вызвало массовые протесты и беспорядки в штате Миннесота. После этих событий президент Дональд Трамп допустил возможность вывода сотрудников ICE из района Миннеаполиса и поручил ФБР провести расследование инцидентов.
Протесты против политики Дональда Трампа, включая усиление иммиграционного контроля, проходили в США с 2025 года под лозунгом «No Kings». В марте 2026 года в 50 штатах США состоялось более 3 тысяч таких протестов, при этом наиболее крупные акции прошли в Нью-Йорке, Далласе, Филадельфии и Вашингтоне.
Министерство внутренней безопасности США (DHS) использует обвинения в нападении на федеральных агентов для борьбы с оппозицией, при этом многие дела разваливаются в суде после обнародования видеозаписей. За последний год официальные лица США в социальной сети X обвинили в нападении на федеральных офицеров 279 человек, почти половина из которых не получили официальных обвинений.