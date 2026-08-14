С компании «Томскгеонефтегаз» и ее экс-главы суд взыскал 153 млн рублей ущерба

Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с ООО «Томскгеонефтегаз» и его бывшего руководителя ущерба, причиненного налоговым преступлением. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Основанием для обращения с иском в суд стал приговор экс-директору ООО «Томскгеонефтегаз». По ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов) ему назначили условный срок. По материалам дела, в 2021–2022 годах, игнорируя требования ФНС по уплате обязательных платежей, бизнесмен производил расчеты с контрагентами, минуя счета организации, на которые были выставлены инкассовые поручения. Сумма сокрытых денежных средств превысила 175 млн руб.

С учетом частичного погашения ущерба прокуратура потребовала взыскать с компании и ее экс-директора в субсидиарном порядке недостающие 153 млн руб. Суд финансовые требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.

Илья Николаев