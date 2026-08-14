Решетников заявил о возвращении российской экономики к росту
Российская экономика возвращается к росту благодаря совместной работе правительства и Банка России. Об этом заявил глава Минэкономики Максим Решетников.
Глава Минэкономики Максим Решетников
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
«Вот эта вот слаженная работа позволяет нам минимизировать последствия для экономики в текущей ситуации... И в конечном итоге мы возвращаемся к экономическому росту»,— сказал господин Решетников ИС «Вести».
В июне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российская экономика должна вернуться к устойчивому сбалансированному росту в 2027 году. Для этого правительство запустит новый инвестиционный цикл. Владимир Путин назвал это главной задачей в сфере экономики, а рост инвестиций — важнейшим индикатором эффективности работы властей.
О том, как оценивают динамику ВВП России статистическое ведомство, ЦБ и Минэкономики, «Ъ» писал в материале «Росстат прибавил экономике роста».
В марте 2026 года глава Минэкономразвития Максим Решетников доложил президенту Владимиру Путину о восстановлении роста ВВП России, однако подчеркнул, что о возвращении к прежней траектории говорить рано, а экономическая ситуация в целом стабилизируется. Он также отметил, что российская экономика находится на четвертом месте в мире по паритету покупательной способности и в ближайшее время удержит эту позицию.
В сентябре 2025 года Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП на 2026 год с 2,4% до 1,3%, а Банк России прогнозировал рост российской экономики в интервале 0,5–1,5% на тот же год. Однако в феврале 2026 года Максим Решетников сообщил, что российская экономика продолжит замедляться в первом полугодии 2026 года, а восстановление экономики, «в лучшем случае», начнется в конце 2026 года или в начале 2027 года.
Правительство ожидает, что потребительский спрос, который определяется размером доходов и их распределением между потреблением и сбережениями, станет основой роста экономики. В 2025 году доля доходов, идущих на сбережения, достигла исторического максимума в 16,6% из-за высоких ставок, и ожидается, что снижение ставок приведет к постепенному снижению нормы сбережений и направлению больших средств на потребительский рынок.