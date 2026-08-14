Решетников заявил о возвращении российской экономики к росту

Российская экономика возвращается к росту благодаря совместной работе правительства и Банка России. Об этом заявил глава Минэкономики Максим Решетников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минэкономики Максим Решетников

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Глава Минэкономики Максим Решетников

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«Вот эта вот слаженная работа позволяет нам минимизировать последствия для экономики в текущей ситуации... И в конечном итоге мы возвращаемся к экономическому росту»,— сказал господин Решетников ИС «Вести».

В июне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российская экономика должна вернуться к устойчивому сбалансированному росту в 2027 году. Для этого правительство запустит новый инвестиционный цикл. Владимир Путин назвал это главной задачей в сфере экономики, а рост инвестиций — важнейшим индикатором эффективности работы властей.

О том, как оценивают динамику ВВП России статистическое ведомство, ЦБ и Минэкономики, «Ъ» писал в материале «Росстат прибавил экономике роста».