«Распадская» не будет выплачивать дивиденды из-за убытков

Совет директоров междуреченского ПАО «Распадская» не рекомендовал выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2026 года с учетом «финансовых результатов, текущей макроэкономической ситуации и рыночной конъюнктуры, а также сохраняющегося санкционного давления», сказано в сообщении компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Кузнецова / Коммерсантъ Фото: Дарья Кузнецова / Коммерсантъ

По итогам первого полугодия ПАО «Распадская» сократило выручку на 4%, до 57,9 млрд руб., себестоимость — на 11%, до 43 млрд руб., и в итоге получило 8,3 млрд руб. чистого убытка, ровно вдвое меньше, чем год назад. В то же время показатель EBITDA составил 610 млн руб. против -7,76 млрд руб. в первом полугодии 2025 года. Добыча угля при этом снизилась на 12%, до 7,9 млн т, объем продаж угольной продукции вырос на 1%, до 6,5 млн т. Капитальные вложения компания снизила на 21%, до 7,8 млрд руб., задолженность — на 23%, до 2,7 млрд руб.

В комментарии менеджмента «Распадской» отмечается, что «в начале 2026 года, несмотря на рост цен на уголь на фоне плохой погоды в Австралии и аварии на шахте в китайской провинции Шаньси, сохранялась сложная отраслевая конъюнктура: объемы производства стали в большинстве стран мира продолжают снижаться», как и спрос на уголь. При этом основную долю в экспортных поставках компании заняла Индия, «где производство стали за пять месяцев 2026 года выросло почти на 8% год к году».

Игорь Лавренков, Кемерово