Посол России рассказал о подготовке визита Путина в Индонезию
Москва и Джакарта работают над подготовкой визита президента России Владимира Путина в Индонезию. Об этом «РИА Новости» сообщил посол РФ в стране Сергей Толченов.
«На постоянной основе над этим (визитом Владимира Путина в Индонезию.— “Ъ”) работаем. Думаю, что в итоге совместными усилиями будет наработан весомый "пакет" документов о сотрудничестве и созданы необходимые предпосылки для проведения такой поездки»,— сказал господин Толченов.
Дипломат отметил, что для визита президента нужна серьезная подготовка, в том числе по содержанию встречи. Необходимо проработать и подготовить договоренности для развития двусторонних отношений.
Последний раз президент Индонезии Прабово Субианто встречался с Владимиром Путиным в апреле в Кремле. Тогда он пригласил российского президента посетить Индонезию в ближайшие два года. Господин Путин это приглашение принял.
Президент Индонезии Прабово Субианто в апреле 2026 года прилетал в Москву с официальным визитом, в ходе которого встретился с Владимиром Путиным для обсуждения углубления российско-индонезийского партнерства и актуальных международных вопросов. В декабре 2025 года Субианто уже посещал Россию и встречался с российским президентом.
В ходе встречи 13 апреля 2026 года главы государств также обсудили стратегические вопросы, включая энергетическую безопасность и обеспечение стабильных поставок нефти, а Прабово Субианто поблагодарил Владимира Путина за содействие присоединению Индонезии к БРИКС. Индонезия стала полноправным членом БРИКС в январе 2025 года.