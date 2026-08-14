Посол России рассказал о подготовке визита Путина в Индонезию

Москва и Джакарта работают над подготовкой визита президента России Владимира Путина в Индонезию. Об этом «РИА Новости» сообщил посол РФ в стране Сергей Толченов.

«На постоянной основе над этим (визитом Владимира Путина в Индонезию.— “Ъ”) работаем. Думаю, что в итоге совместными усилиями будет наработан весомый "пакет" документов о сотрудничестве и созданы необходимые предпосылки для проведения такой поездки»,— сказал господин Толченов.

Дипломат отметил, что для визита президента нужна серьезная подготовка, в том числе по содержанию встречи. Необходимо проработать и подготовить договоренности для развития двусторонних отношений.

Последний раз президент Индонезии Прабово Субианто встречался с Владимиром Путиным в апреле в Кремле. Тогда он пригласил российского президента посетить Индонезию в ближайшие два года. Господин Путин это приглашение принял.