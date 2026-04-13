Путин встретился с президентом Индонезии

Президент России Владимир Путин начал переговоры с индонезийским коллегой Прабово Субианто в Кремле. Сегодня господин Субианто прибыл в Россию с рабочим визитом.

Главы двух государств планируют обсудить перспективы углубления российско-индонезийского стратегического партнерства. Также на повестке встречи — актуальные международные и региональные вопросы. Отдельное внимание стороны уделят энергетическому сотрудничеству, в частности стабильным поставкам энергоресурсов.

Владимир Путин поблагодарил Прабово Субианто за то, что он принял приглашение приехать в Россию. «Дорогой друг, мне очень приятно, что наши контакты носят регулярный характер»,— указал российский президент.