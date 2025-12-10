Путин согласился посетить Индонезию в ближайшие два года

Президент Индонезии Прабово Субианто пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить страну в 2026-м или 2027 году. Господин Путин принял приглашение.

Президент России Владимир Путин (в центре), президент Индонезии Прабово Субианто (слева) и первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Спасибо большое, обязательно это сделаю»,— сказал российский президент во время встречи с господином Субианто в Москве (цитата по сайту Кремля).

Во время переговоров господин Путин указал на развитие сотрудничества стран в области энергетики, торговли и сельского хозяйства. Он назвал Индонезию партнером в военно-технической сфере и выразил готовность продолжить сотрудничество по подготовке индонезийских специалистов в российских вузах, в том числе военных.