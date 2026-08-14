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Выбирайте подходящую вакансию и присоединяйтесь к команде профессионалов

«Горводоканал» приглашает на работу

Ищешь работу без конкуренции с искусственным интеллектом? Тогда тебе к нам! Пока нейросети пишут отчёты и генерируют картинки, мы продолжаем делать то, что доверяем только человеку — обеспечиваем Новосибирск чистой питьевой водой. Официальное трудоустройство, стабильная «белая» зарплата, дружный коллектив и никакого «цифрового шума». Сканируй QR-код на флаере, выбирай подходящую вакансию и становись частью команды Горводоканала!

Фото: Предоставлено МУП «Горводоканал»

МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

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