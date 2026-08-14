Поликлинику на ОбьГЭС отказались строить после роста сметной стоимости

Седьмой арбитражный апелляционный суд постановил взыскать с министерства здравоохранения Новосибирской области в пользу ООО «Сибирский медицинский проект» 19,4 млн руб. в качестве компенсации понесенных расходов, возникших вследствие разрыва соглашения о государственно-частном партнерстве. Договор предусматривал проектирование, строительство и последующее обслуживание поликлиники на 700 посещений в смену на ОбьГЭС в Новосибирске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Капитальные затраты на тот момент — в ноябре 2021 года — оценивались в 1,8 млрд руб., до 2031 года область должна будет выплатить инвестору более 2,5 млрд руб. Однако уже в октябре 2023 года по результатам государственной экспертизы рассчитанная сметная стоимость строительства поликлиники составила 2,9 млрд руб., что в 1,6 раза превысило начальную цену. Вместе с тем более чем в два раза выросла сумма возмещения по соглашению — с 2,5 млрд руб. до 5,6 млрд руб.

В ноябре 2023 года региональный минздрав принял решение о прекращении инвестиционного соглашения ввиду неэффективности проекта на фоне роста сметной стоимости. При этом подрядчик «Сибирского медицинского проекта» — ООО «НИИ „Сибирская проектная компания“» — выполнил свои обязательства, подготовив проектную документацию. Ущерб инвестор оценил в 34,2 млн руб., судом эта сумма была снижена до 19,7 млн руб.

Лолита Белова