Голикова и Мурашко открыли Центр здорового долголетия в Екатеринбурге

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко приняли участие в открытии первого на Урале Центра медицины здорового долголетия. Центр начал работу на базе Свердловской областной больницы № 2 в Екатеринбурге, сообщили в департаменте информационной политики региона.

В центре площадью около 500 кв. м размещено 20 единиц современного оборудования, включая системы оценки биологического возраста и когнитивного здоровья, оборудование для оксигенотерапии, криотерапии, баротерапии, флоатинга и высокоинтенсивной магнитной стимуляции.

«Мировой тренд — это медицина здорового долголетия. Президент страны поставил перед нами задачу повысить ожидаемую продолжительность именно здоровой жизни. И нам, конечно, очень важно создать приверженность у здоровых людей к прохождению профилактических осмотров и диспансеризации. Центры медицины здорового долголетия — это структуры, которые как раз и нацелены на работу с предрисками»,— отметила Татьяна Голикова.

Центр создан по модели смешанного финансирования. Средства на оснащение, в том числе, выделила компания «Сима-Ленд». В центре также планируют проводить образовательные программы, выставки и лекции, посвященные здоровому образу жизни и формированию полезных привычек.

Михаил Мурашко отметил, что для Свердловской области особенно актуальна профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. В центре будут давать рекомендации по физической активности, питанию и коррекции образа жизни, а при выявлении серьезных рисков направлять пациентов на дополнительное обследование.

В перспективе аналогичный центр планируется открыть в Первоуральске. В настоящий момент в Свердловской области работают 48 кабинетов и 54 отделения профилактической медицины, а также 18 центров здоровья.

Полина Бабинцева