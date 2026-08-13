Голикова и Мурашко оценили модернизацию ГКБ №40 в Екатеринбурге

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетили городскую клиническую больницу №40 в Екатеринбурге. Они оценили результаты модернизации больницы, в том числе работу нового приемного отделения и обновленных родовых залов с салютогенным дизайном, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ / купить фото Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 5 Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ / купить фото Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В приемном отделении больницы им представили работу системы триажа — распределения пациентов по степени срочности оказания медицинской помощи. Новый механизм позволяет быстрее определять состояние поступивших пациентов и направлять их на необходимую диагностику и лечение.

«Что касается нового приемного отделения — это новое качество медицинской помощи с точки зрения своевременности и качества постановки диагноза. Оборудование, которым сегодня оснащено приемное отделение, приближенность диагностики к пациенту дают возможность ее оказывать быстро, своевременно, качественно»,— подчеркнула Татьяна Голикова.

Кроме того, Татьяне Голиковой и Михаилу Мурашко показали обновленные родовые залы роддома ГКБ № 40. При их оформлении использовали принципы салютогенного дизайна: натуральные и визуально «природные» материалы и фактуры, спокойное освещение, акустические и эргономические решения. Каждый из семи залов получил собственную тематику: «Малахитовый зал», «Пещера», «Сосновый лес», «Цветочный луг», «Екатерининский зал», «Античный дворец» и «Синее море».

Большую часть расходов на капитальный ремонт роддома взяли на себя Фонд святой Екатерины и группа компаний «Сима-Ленд». За счет областного бюджета для родильного дома приобрели 87 единиц медицинской техники и мебели на сумму более 19 млн руб.

«Хочу отметить работу Дениса Владимировича. Фактически с его личным участием идет федеральное финансирование, огромные деньги сегодня вкладываются субъектом, и это синергия достижения результата — увеличения продолжительности жизни и увеличения народонаселения»,— заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По словам Дениса Паслера, в 2025 году в Свердловской области построили и отремонтировали 156 медицинских организаций, открыли семь крупных поликлиник и закупили 189 автомобилей скорой помощи. В 2026 году регион намерен приобрести еще более 100 машин скорой помощи и продолжить модернизацию медучреждений.

Ранее сообщалось, что Татьяна Голикова и Михаил Мурашко приняли участие в открытии первого на Урале Центра медицины здорового долголетия.

Полина Бабинцева