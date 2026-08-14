Лавров: Россия попросила США объяснить данные о причастности к ударам по России
Москва ждет комментария Вашингтона по информации о его возможном участии в осуществлении ударов вглубь территории России. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Эта тема была в списке вопросов, который российская сторона передала Госдепартаменту США.
«Мы передали целый ряд вопросов... с просьбой прокомментировать в том числе и про разведданные, и то, что США гораздо глубже вовлечены в организацию и осуществление ударов вглубь территории Российской Федерации по гражданским объектам»,— заявил министр в интервью ИС «Вести».
В июле источники Financial Times сообщили, что американская разведка помогала Украине прокладывать маршруты беспилотников для обхода российских сил ПВО и ударов по территории страны. Президент США Дональд Трамп назвал удары Украины вглубь России эскалацией, «которая может привести к окончанию войны». Аналогичного мнения придерживаются Госдеп, а также президент Финляндии Александр Стубб.
В июле 2026 года Сергей Лавров отверг сообщения The Washington Post о том, что Россия передаёт Ирану разведданные для ударов по американским базам на Ближнем Востоке, назвав эти обвинения надуманными. За несколько месяцев до этого, в марте 2026 года, The Financial Times писала со ссылкой на западную разведку, что Россия начала поставлять Ирану беспилотники «Герань-2», произведённые на основе иранских дронов «Шахед».
Согласно информации The Atlantic от августа 2026 года, США бесплатно передают Украине разведданные для ударов по российским военным позициям и энергетической инфраструктуре внутри страны. Сергей Лавров ранее заявлял, что США напрямую участвуют в боевых действиях, поставляя вооружения через Евросоюз и предоставляя разведданные, включая данные Starlink, что позволяет ВСУ наводить оружие на цели, в том числе гражданские объекты.